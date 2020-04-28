Склад загорелся в ТиНАО на площади 300 кв метров

Склад с деревянными палетами загорелся в ТиНАО на площади 300 квадратных метров. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.

Возгорание наблюдается по адресу Рязановское шоссе, владение 10А. В тушении пожара принимают участие 80 человек и свыше 21 единицы техники, а также 15 поливомоечных автомобилей, два вертолета Московского авиационного центра и пожарный поезд.

Знакомый с ситуацией источник сообщил "Интерфаксу", что площадь пожара выросла до тысячи квадратных метров. Пожару присвоен второй ранг сложности.

Пожарно-спасательные подразделения работают на защиту находящихся рядом строений. Сообщений о пострадавших к настоящему моменту не поступало.

Ранее сообщалось о возгорании металлических боксов, которые используются под автосервис и склад, на западе Москвы. Огонь вспыхнул в столичном районе Очаково-Матвеевское.

