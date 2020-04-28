14:57
Очевидец рассказала о пожаре на складе в ТиНАО
Очевидец рассказала о пожаре на складе в ТиНАО, передает телеканал Москва 24. Женщина наблюдает за происходящим из окна своей квартиры, где она находится на самоизоляции.
Она рассказала, что огонь вспыхнул на территории промзоны, в частности на заводе палет.
"Сейчас я вижу вертолет, он сбросил воду. Судя по всему, доступ к очагу возгорания не самый лучший, потому что с нашей стороны подъезжали пожарные машины и МЧС, но не смогли заехать. Я думаю, сейчас как-то в объезд поедут – со стороны Подольска", – поделилась Наталья.
По ее словам, запаха гари нет, поскольку ветер идет со стороны жилого фонда.
Ранее сообщалось, что на тушение пожара на складе в Подольске вылетели два вертолета Московского авиационного центра. Инцидент произошел из-за загоревшихся палет.
В тушении пожара также задействовано свыше 21 единицы техники и 80 человек личного состава, а также 15 поливомоечных автомобилей. Пожару был присвоен второй ранг сложности.
Возгорание началось на складе на Рязановском шоссе Москвы. Сейчас площадь пожара составляет около 300 квадратных метров.
Спасатели проводят мероприятия по защите ближестоящих зданий. По предварительным данным, пострадавших нет.
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