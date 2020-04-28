Два вертолета вылетели на тушение крупного пожара в ТиНАО

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Два вертолета Московского авиационного центра вылетели на тушение пожара на складе в Новой Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел из-за загоревшихся палет.

"В тушении пожара задействовано свыше 21 единицы техники и 80 человек личного состава, а также 15 поливомоечных автомобилей и два вертолета Московского авиационного центра", – сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.

На данный момент известно, что возгорание началось на складе на Рязановском шоссе Москвы. Сейчас площадь пожара составляет около 300 квадратных метров. Спасатели проводят мероприятия по защите ближестоящих зданий.

