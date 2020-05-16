Пожарные нашли убитого человека в загоревшейся квартире на западе Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В ходе тушения пожара в квартире на западе столицы спасатели обнаружили тело с признаками насильственной смерти, сообщает ТАСС.

По данным источника в экстренных службах, обнаружен труп пожилой женщины. По предварительной версии, пожар возник в результате поджога, сделанного для сокрытия следов преступления.

На этой неделе пожар произошел в здании в центре Москвы. Возгорание происходило на улице Новорязанской, доме 38, строении 2. Общая площадь возгорания составила 120 квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал.

В этот же день говорилось о возгорании в доме № 32 на Фрунзенской набережной. Общая площадь возгорания составила 15 квадратных метров. В результате происшествия погиб один человек.

