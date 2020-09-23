В Курске полицейские разыскивают женщину, избившую ребенка в такси

16:26
Фото: телеграм-канал Mash
Управление МВД России по Курской области начало проверку после появления в Сети видеоролика, на котором пассажирка такси агрессивно ругается, а также унижает и бьет своего сына. Об этом сообщают "Вести.Курск".
Видео опубликовали в одном из пабликов социальной сети. Представители правоохранительных органов уже обратились к его автору с просьбой помочь установить личность женщины.
На произошедшее отреагировала уполномоченный по правам ребенка при губернаторе Курской области Наталья Листопадова.
"Судя по видео, машина проезжает по Северо-западному району города Курска рядом со школой № 55. Это происходило 22 сентября в 10:00 утра. Если к ребенку применяют насилие, безучастным оставаться нельзя", – заявила специалист.
В мае на востоке столицы неизвестный избил таксиста и забрал его автомобиль. Между мужчинами якобы возник конфликт, переросший в драку.
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