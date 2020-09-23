В Курске полицейские разыскивают женщину, избившую ребенка в такси

Фото: телеграм-канал Mash

Управление МВД России по Курской области начало проверку после появления в Сети видеоролика, на котором пассажирка такси агрессивно ругается, а также унижает и бьет своего сына. Об этом сообщают "Вести.Курск".

Видео опубликовали в одном из пабликов социальной сети. Представители правоохранительных органов уже обратились к его автору с просьбой помочь установить личность женщины.

На произошедшее отреагировала уполномоченный по правам ребенка при губернаторе Курской области Наталья Листопадова.

"Судя по видео, машина проезжает по Северо-западному району города Курска рядом со школой № 55. Это происходило 22 сентября в 10:00 утра. Если к ребенку применяют насилие, безучастным оставаться нельзя", – заявила специалист.

В мае на востоке столицы неизвестный избил таксиста и забрал его автомобиль. Между мужчинами якобы возник конфликт, переросший в драку.

