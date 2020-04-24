Отец высаженной из такси пассажирки рассказал о ее конфликте с водителем

Отец высаженной водителем такси пассажирки прокомментировал инцидент

Отец девушки, которую отказался везти, а потом якобы избил водитель такси в Москве, прокомментировал инцидент.

По словам Андрея Стоянова, который оказался актером и бывшим мужем Елены Берковой, он сейчас изучает детали случившегося.

"Видимо, к ней было применено насилие со стороны этого гражданина в той или иной форме. Моя дочь сейчас находится в безопасном месте. Я не буду его обнародовать. В общем с ней все хорошо. Конечно, у нее нервный срыв: мужчина поднял на нее руку", – пояснил он.

В Сети также появилось видео из салона автомобиля. Водитель объясняет пассажирке, что ее разрешение на передвижение по Москве на транспорте (обязательно с 15 апреля. – Прим. ред) недействительно и, сославшись на новые правила, просит покинуть машину, но та отказывается в грубой форме.

Он пытался решить вопрос миром, однако девушка решила вызвать другое такси и дождаться его, не выходя из автомобиля. Диалог продолжается, пока водитель не получает новый заказ. Он требует, чтобы девушка покинула автомобиль, но она отказывается. После того как водитель решил отвезти пассажирку в полицию, она начала требовать остановить машину, оскорбляя и ударяя при этом по плечу. Пассажирка также заявила, что убьет водителя.

После этого он пытается самостоятельно высадить пассажирку. Это привело к драке, очевидцами которой стали несколько человек, но никто не вмешивался.

"Он выскочил просто, на нее налетел, и все. Она была в такси, а он спросил у нее документы, а у нее, видно, документов не было. И поэтому он ее вытащил и начал лупить. Она опять села в машину", – рассказала свидетельница произошедшего.

"Я утром слышала где-то в 9, начале 10. Кричала она, я в окно выглянула, я на 4 этаже здесь живу. Но я, к сожалению, никого не увидела, просто слышала крик. Вы знаете: "Помогите, отпусти меня, отпусти, отпусти!". То есть не просто один раз крикнули, и все", – поделилась еще одна женщина.

Распоряжение в ситуации разобраться дал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. При наличии оснований будет организована процессуальная проверка.

В "Яндекс.Такси" заявили, что водитель в тот момент выполнял заказ другого агрегатора. В компании отметили, что заниматься происшествием будет полиция.

РИА Новости передает, что сервис заказа такси Gett заблокировал в своей системе этого водителя. Правоохранителям оказывается содействие в расследовании. Клиент при этом не имеет претензий к компании.

"Происшествие можно расценивать как конфликт между физическими лицами, который начался с того, что водитель несколько раз пытался проверить валидность пропуска пассажира в приложении "Помощник Москвы". Код по каким-то причинам не был найден в базе, поэтому водитель отказался везти пассажира", – объяснили в Gett.

Как заявил водитель службе поддержки, в ответ на его просьбу получить новый пропуск или покинуть автомобиль, клиент отказался выйти из машины, оскорбил его и первым применил силу. Тогда водитель вышел из себя.

В компании пояснили, что все водители такси несут административную ответственность за перевозку пассажиров с недействительным пропуском. В этом случае водитель действовал согласно указу мэра и инструкциям от департамента транспорта Москвы. Пока код не будет подтвержден, водитель не имеет права начать поездку, иначе он будет оштрафован.

"Мы, как информационный сервис, регулярно напоминаем водителям и пассажирам о необходимости соблюдать правила: предоставлять пропуска для совершения поездки, соблюдать меры безопасности – носить перчатки и маски, которыми мы бесплатно обеспечиваем как водителей, так и курьеров Gett Delivery, и относиться с пониманием к введенным мерам социального дистанцирования и самоизоляции", – заключили в компании.

С 22 апреля в Москве ввели автоматическую систему проверки пропусков. Общественным транспортом теперь можно пользоваться только при наличии "Тройки", "Стрелки" или социальной карты. Номер карты нужно указать при оформлении пропуска. Сделать это необходимо на портале nedoma.mos.ru.

Чтобы быть уверенным, что госномер авто привязан к пропуску и вам не выпишут штраф, его надо проверить в специальном сервисе. Аналогичная возможность доступна для "Тройки", если вы планируете пользоваться общественным транспортом. С момента привязки к пропуску и до первой поездки должно пройти не менее пяти часов.