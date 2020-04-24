Бастрыкин поручил разобраться в конфликте таксиста и пассажирки в Москве

Фото: скриншот видео телеграм-канала "112"

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил выяснить все обстоятельства конфликта таксиста и пассажирки в столице. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Глава СК России поручил руководству ГСУ СК России по Москве выяснить все обстоятельства конфликта между пассажиркой такси и водителем и доложить об этом, а при наличии оснований – незамедлительно организовать процессуальную проверку", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что водитель такси в Москве избил пассажирку за то, что не смог считать предоставленный ей QR-код цифрового пропуска. Из-за проблем с кодом девушка решила заказать другое такси, но ждать его в машине первого водителя.

Уточняется, что таксист среагировал на это агрессивно и заявил, что отвезет девушку в полицию. Когда машина тронулась, пассажирка стала бить водителя, а тот в ответ поднял руку на девушку и попытался вытащить ее из автомобиля.

Заявления от таксиста и его пассажирки проверяют в ОВД "Бибирево". Уточняется также, что водитель сотрудничает с сервисом "Яндекс.Такси", однако в компании заявили, что на момент инцидента заказ выполнялся через другой онлайн-сервис.

