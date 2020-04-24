В "Яндексе" прокомментировали инцидент с водителем такси и пассажиркой в Москве

Фото: телеграм-канала LIFE SHOT

Конфликтная ситуация водителя "Яндекс.Такси" и пассажирки произошла не в ходе выполнения заказа. По сообщению пресс-службы агрегатора, водитель в это время выполнял заказ другой компании, сообщает представитель "Яндекса".

"Насколько нам известно, девушка вызвала такси через другой онлайн-сервис. Мы обеспокоены этим инцидентом, сейчас в деталях произошедшего предстоит разобраться полиции", – сообщили в пресс-службе.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что в Москве таксист избил пассажирку из-за проблем с цифровым пропуском. Отмечалось, что якобы водитель не смог считать код пассажирки, после чего насильно вытащил ее из автомобиля и начал наносить удары.

Столичный департамент транспорта после данного инцидента потребовал от "Яндекса" предоставить информацию о девушке. В Дептрансе подчеркнули, что намерены обратиться в правоохранительные органы.

В настоящий момент полиция проводит проверку по данному делу. В отдел МВД по району Бибирево поступили заявления от женщины и водителя такси, в которых они обвиняют друг друга в нанесении телесных повреждений.

