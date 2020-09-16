17:31
Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Мужчину задержали за грабеж и похищение человека на востоке Москвы. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело, сообщила старший помощник главы ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.
Она отметила, что происшествие случилось ночью 8 сентября. Тогда обвиняемый с соучастниками избил потерпевшего бейсбольной битой, приехав на автомобиле к дому на Суздальской улице. После этого у потерпевшего отобрали мобильный телефон, насильно усадили его в машину и увезли в лесополосу в черте города. Там мужчину также избили, после чего отпустили.
"По подозрению в совершении указанного преступления задержан мужчина 1995 года рождения, ему предъявлено обвинение. В ходе допроса он частично признал свою вину, пояснив, что ранее у него произошел конфликт с потерпевшим", – передает Агентство "Москва" слова Ивановой.
По ее словам, следствие намерено ходатайствовать об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме этого, в настоящее время ведутся необходимые мероприятия для установления других лиц, участвовавших в совершении преступления.
Ранее стало известно, что в Турции задержали трех россиянок, которые избили медсестру тапком. Инцидент произошел в пятизвездочном отеле.
Фигурантами дела об избиении мальчика в Омской области стали мать и ее подруга
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: