Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Мужчину задержали за грабеж и похищение человека на востоке Москвы. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело, сообщила старший помощник главы ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.

Она отметила, что происшествие случилось ночью 8 сентября. Тогда обвиняемый с соучастниками избил потерпевшего бейсбольной битой, приехав на автомобиле к дому на Суздальской улице. После этого у потерпевшего отобрали мобильный телефон, насильно усадили его в машину и увезли в лесополосу в черте города. Там мужчину также избили, после чего отпустили.

"По подозрению в совершении указанного преступления задержан мужчина 1995 года рождения, ему предъявлено обвинение. В ходе допроса он частично признал свою вину, пояснив, что ранее у него произошел конфликт с потерпевшим", – передает Агентство "Москва" слова Ивановой.

По ее словам, следствие намерено ходатайствовать об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме этого, в настоящее время ведутся необходимые мероприятия для установления других лиц, участвовавших в совершении преступления.

Ранее стало известно, что в Турции задержали трех россиянок, которые избили медсестру тапком. Инцидент произошел в пятизвездочном отеле.

