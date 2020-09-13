Суд в Омске арестовал женщину, которая обвиняется в истязании сына

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Суд в Омске по ходатайству следствия заключил под стражу 20-летнюю женщину, которую вместе с подругой обвинили в истязании полуторагодовалого сына. Об этом говорится на официальном сайте СК РФ по региону.

По данным следователей, матери предъявили обвинение по статье "Истязание малолетнего, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии". Установлено, что в ауле Коянбай Таврического района Омской области 20-летняя мать мальчика и ее 25-летняя беременная подруга неоднократно истязали ребенка, нанося побои, и ограничивая свободу его передвижения, связывали руки и ноги.

При этом матери мальчика избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц. "Пострадавший мальчик в настоящее время находится в лечебном учреждении города Москвы", – уточнили в пресс-службе СК РФ.

В дальнейшем, по информации следователей, будет рассматриваться вопрос об ограничении матери мальчика в родительских правах.

Ранее врачи Филатовской больницы рассказали о состоянии мальчика, истязаемого в Омской области. У 1,5-годовалого малыша зафиксировали множественные ушибы, ссадины мягких тканей лица и головы, а также ушиб спины и гематомы нижних конечностей.