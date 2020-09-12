Врачи Филатовской больницы рассказали о состоянии мальчика, истязаемого в Омской области

Следователи в Омской области подозревают мать и ее подругу в избиении ребенка

Врачи Филатовской больницы оценили состояние мальчика из Омской области, которого неоднократно связывали и избивали дома, передает телеканал Москва 24.

Заместитель главного врача по хирургии, заведующий отделением неотложной и гнойной хирургии ДГКБ №13 имени Филатова Алексей Смирнов рассказал, что ребенок поступил с диагнозом ушиб головы, сотрясение головного мозга, гематома живота и ссадины тела. Врач отметил, что при осмотре в приемном покое состояние мальчика было удовлетворительное.

"Никаких гематом наши доктора не обнаружили. Имелись, скажем так, старые ссадины. Ребенок активен, он веселый, реагирует на игрушки, на присутствие докторов", – подчеркнул Смирнов.

Как сообщили ранее в министерстве образования Омской области, 3 сентября в управление образования районной администрации обратилась женщина с заявлением о жестокости по отношению к несовершеннолетнему ребенку. Он вместе с матерью проживал у заявительницы с марта 2020 года.

У 1,5-годовалого малыша зафиксировали множественные ушибы, ссадины мягких тканей лица и головы, а также ушиб спины и гематомы нижних конечностей. По факту произошедшего запущена проверка, возбуждено уголовное дело.

Как позже выяснилось, отец ребенка скончался, а мать переехала к многодетной подруге. Теперь женщины перекладывают вину друг на друга. По версии матери, подруга избивала мальчика, требуя заплатить 20 тысяч рублей за испорченный отопительный котел. Вторая женщина утверждает, что это родная мать издевалась над сыном.

Ситуацию на контроль взяла и детский омбудсмен Анна Кузнецова. Она отметила, что на данном этапе семья не планирует возвращаться в Омскую область. Кроме того, омбудсмен подчеркнула важность изменения системы профилактики, чтобы семьи в похожих ситуациях могли получить поддержку.