Омбудсмен рассказала о состоянии ребенка, истязаемого в Омской области

16:07
Фото: телеграм-канал Hue
Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова рассказала, что 1,5-годовалый мальчик, которого ранее неоднократно избивали в селе Омской области, находится в больнице. Как передает РИА Новости, с ребенком находится мама.
"Мы связались с мамой мальчика, они сейчас находятся в одной из больниц Москвы. Состояние ребенка удовлетворительное, проходит обследование, лечение. В больнице он пробудет еще несколько дней. Потом уже будет решаться вопрос о дальнейшем жизнеустройстве", – сообщила специалист.
Кузнецова отметила, что на данном этапе семья не планирует возвращаться в Омскую область. Кроме того, омбудсмен подчеркнула важность изменения системы профилактики, чтобы семьи в похожих ситуациях могли получить поддержку.
Как сообщили ранее в министерстве образования Омской области, 3 сентября в управление образования районной администрации обратилась женщина с заявлением о жестокости по отношению к несовершеннолетнему ребенку. Он вместе с матерью проживал у заявительницы с марта 2020 года.
У 1,5-годовалого малыша зафиксировали множественные ушибы, ссадины мягких тканей лица и головы, а также ушиб спины и гематомы нижних конечностей. По факту произошедшего запущена проверка, возбуждено уголовное дело.
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