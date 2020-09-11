Дело возбудили по факту истязания полуторагодовалого ребенка в Омской области

10:57
Фото: телеграм-канал "112"
Уголовное дело возбудили в Омской области по факту истязания полуторагодовалого ребенка. Об этом сообщили на официальном сайте регионального управления СК РФ.
Дело возбудили по пункту "г" части 2-й статьи 117 УК РФ ("Истязание малолетнего"). Фигурантами дела пока являются неустановленные лица, поскольку следователи не выяснили, кто связывал или бил ребенка.
В преступлении подозревается его мать, а также ее многодетная знакомая, сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника главы СУСК РФ по региону Ларису Болдинову.
Она сообщила, что 20-летняя мать после смерти мужа стала жить у своей беременной многодетной знакомой. Болдинова отметила, что причиной переезда стала ссора девушки с матерью.
"Эта женщина утверждает, что ребенка связывала мать, когда уходила гулять, мать – что связывала знакомая, чтобы ее сын ей не мешал", – отметила Болдинова.
Она добавила, что следователи проводят проверку в отношении органов опеки. По ее результатам возможно возбуждение уголовного дела по факту халатности. Болдинова подчеркнула, что также организована проверка действий полиции, которая проводит мероприятия по многодетным и неблагополучным семьям.
В пресс-службе министерства образования Омской области рассказали, что ведомство начало внутреннюю проверку действий сотрудников органов опеки. Сообщается, что эта семья не состояла в перечне семей, находящихся в социально опасном положении.
В ведомстве отметили, что ребенка госпитализировали. У него были диагностированы множественные ушибы, ссадины мягких тканей лица и головы, гематомы нижних конечностей. В министерстве рассказали, что 6 сентября мать с ребенком самовольно покинули медучреждение.
"Сейчас необходимо установить местонахождение матери и ребенка, оказать всю необходимую юридическую и, в случае необходимости, медицинскую помощь", – сообщили в пресс-службе.
Ранее в Москве врачи помогли несовершеннолетней жительнице Подмосковья. Сообщалось, что 15-летняя девочка из Люберец была доставлена в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и подкожной гематомой грудной клетки. Отмечалось, что девочка пострадала от рук своего отца.
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