Дело возбудили по факту истязания полуторагодовалого ребенка в Омской области

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Уголовное дело возбудили в Омской области по факту истязания полуторагодовалого ребенка. Об этом сообщили на официальном сайте регионального управления СК РФ.

Дело возбудили по пункту "г" части 2-й статьи 117 УК РФ ("Истязание малолетнего"). Фигурантами дела пока являются неустановленные лица, поскольку следователи не выяснили, кто связывал или бил ребенка.

В преступлении подозревается его мать, а также ее многодетная знакомая, сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника главы СУСК РФ по региону Ларису Болдинову.

Она сообщила, что 20-летняя мать после смерти мужа стала жить у своей беременной многодетной знакомой. Болдинова отметила, что причиной переезда стала ссора девушки с матерью.

"Эта женщина утверждает, что ребенка связывала мать, когда уходила гулять, мать – что связывала знакомая, чтобы ее сын ей не мешал", – отметила Болдинова.

Она добавила, что следователи проводят проверку в отношении органов опеки. По ее результатам возможно возбуждение уголовного дела по факту халатности. Болдинова подчеркнула, что также организована проверка действий полиции, которая проводит мероприятия по многодетным и неблагополучным семьям.

В пресс-службе министерства образования Омской области рассказали, что ведомство начало внутреннюю проверку действий сотрудников органов опеки. Сообщается, что эта семья не состояла в перечне семей, находящихся в социально опасном положении.

В ведомстве отметили, что ребенка госпитализировали. У него были диагностированы множественные ушибы, ссадины мягких тканей лица и головы, гематомы нижних конечностей. В министерстве рассказали, что 6 сентября мать с ребенком самовольно покинули медучреждение.

"Сейчас необходимо установить местонахождение матери и ребенка, оказать всю необходимую юридическую и, в случае необходимости, медицинскую помощь", – сообщили в пресс-службе.

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