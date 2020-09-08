Девочку из Люберец госпитализировали после избиения отцом

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Столичные врачи оказывают помощь несовершеннолетней жительнице Подмосковья, избитой отцом, сообщает Агентство "Москва".

15-летнюю девочку, проживающую в Люберцах, доставили в московскую больницу вечером 7 сентября. У ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и подкожную гематому грудной клетки.

По данным источника агентства, девочка пострадала от рук отца. Отмечается, что сейчас она находится в хирургическом отделении, правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее врачи Ивантеевской больницы Московской области спасли 18-летнюю девушку, которая проглотила булавку. Была проведена операция, с помощью которой инородный предмет был извлечен из кишки.