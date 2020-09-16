Трех россиянок задержали за избиение медсестры в Турции

12:17
Фото: depositphotos/belchonock
За избиение медсестры тапком в Турции сотрудники правоохранительных органов страны задержали троих россиянок. Инцидент произошел в пятизвездочном отеле, сообщает "Газета.ру".
Отмечается, что фигурантами скандала стали 23-летняя Маргарита, 32-летняя Татьяна и еще одна девушка, имя которой осталось неизвестным.
По словам пострадавшей медсестры, отдыхающие обратились за помощью в кабинет врача гостиницы в день прибытия. Одна из россиянок жаловалась на боли в ступне. В ходе осмотра медсестра попросила девушек надеть защитные маски, однако они вместо этого стали оскорблять медработника. Одна девушка даже сняла тапок и бросила его в лицо медсестре. Полицию вызвал вмешавшийся в конфликт врач.
Пострадавшая написала заявление на отдыхающих. У нее диагностировали травму глаза. Из отеля все участницы конфликта были доставлены сначала в отделение, а после в больницу. Оказалось, что туристки находились в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее в торговом центре "Метрополис" произошла потасовка из-за отказа посетителя надевать маску. В связи с этим охрана отказалась пускать мужчину внутрь.
Посетитель магазина и охранник устроили потасовку из-за маски
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