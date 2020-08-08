В "Метрополисе" рассказали о конфликте между охраной и посетителем

18:29
В "Метрополисе" между охраной и посетителем произошла потасовка
На входе в торговый центр "Метрополиса" посетитель не стал надевать маску. В связи с этим охрана отказалась пускать мужчину внутрь. Об этом сообщает телеканал Москва 24.
В результате инцидента произошла потасовка. Нарушителя санитарных норм пытались вывести из здания, однако, не дойдя до выхода, прижали в углу.
"Насколько мне просто известно, был инцидент, вызвали группу быстрого реагирования, которая забрала гражданина, который кричал, что он не раб, и маску носить не обязан. У нас таких происходит по пять штук в день. Потому что есть люди, которые очень любит права покачать на ровном месте. Мы не можем пустить человека в торговый центр, потому что у нас распоряжение от правительства города, и распоряжения Роспотребнадзора, соответственно мы им следуем. Есть люди, которые с этим не согласны, но вот иногда приходится полицию вызывать" – прокомментировал ситуацию директор по маркетингу ТЦ Метрополис Александр Серегин.
Ранее из-за отказа пассажира надеть маску в Испании вынужденно сел самолет. Предположительно, он находился в состоянии алкогольного опьянения. После передачи мужчины сотрудникам гражданской гвардии воздушное судно продолжило полет в испанскую столицу.
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