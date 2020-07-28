Избившая рыбой полицейского в Новосибирской области получила год условно

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Жительница Новосибирской области Юлия Костюкова, избившая сотрудника полиции пакетом с копченой рыбой после его попытки пресечь незаконную торговлю, получила год условно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Новосибирской области.

"С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, данных о личности, наличия смягчающих обстоятельств суд первой инстанции приговорил Костюкову к году лишения свободы (условно с испытательным сроком 10 месяцев)", – сказали в пресс-службе.

Женщину признали виновной по статье "Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей".

По данным СК, весной прошлого года 31-летняя женщина незаконно продавала копченую рыбу на перроне станции Барабинск. Сотрудник полиции в ходе рейда попросил женщину покинуть перрон, на что полицейскому было нанесено множество ударов пакетом с копченой рыбой.

В мае мужчина напал на полицейского на Вешняковской улице. Он агрессивно отреагировал на просьбу представителя правоохранительных органов и завязал драку с ним. В отношении фигуранта было возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.

