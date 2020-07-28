Избившая рыбой полицейского в Новосибирской области получила год условно

11:59
Фото: телеграм-канал "Подъём"
Жительница Новосибирской области Юлия Костюкова, избившая сотрудника полиции пакетом с копченой рыбой после его попытки пресечь незаконную торговлю, получила год условно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Новосибирской области.
"С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, данных о личности, наличия смягчающих обстоятельств суд первой инстанции приговорил Костюкову к году лишения свободы (условно с испытательным сроком 10 месяцев)", – сказали в пресс-службе.
Женщину признали виновной по статье "Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей".
По данным СК, весной прошлого года 31-летняя женщина незаконно продавала копченую рыбу на перроне станции Барабинск. Сотрудник полиции в ходе рейда попросил женщину покинуть перрон, на что полицейскому было нанесено множество ударов пакетом с копченой рыбой.
В мае мужчина напал на полицейского на Вешняковской улице. Он агрессивно отреагировал на просьбу представителя правоохранительных органов и завязал драку с ним. В отношении фигуранта было возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: