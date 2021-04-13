Застреливший мужчину в фитнес-клубе в Москве скрылся с места преступления на автобусе

17:23
Фото: СК РФ
Мужчина, застреливший в столичном фитнес-клубе криминального авторитета Али Гейдарова, скрылся с места преступления на городском маршрутном автобусе. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"После убийства в спортзале на Авиационной улице подозреваемый сел в автобус, доехал на нем до Новопесчаной улицы и вышел, после чего пересел на другой транспорт", – рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что позже водитель обнаружил в автобусе вещи подозреваемого, среди которых оказался пистолет "Глок". В вещах предполагаемого убийцы, изъятых с места преступления, были найдены патроны от этого пистолета.
"Вероятно, он предполагал пустить в ход этот пистолет при попытке его задержать сразу после убийства, но позже решил избавиться от оружия", – добавил источник агентства.
Предполагаемый убийца криминального авторитета Али Гейдарова по прозвищу Альберт Рыжий – мужчина кавказской внешности 35 лет ростом около 180 сантиметров спортивного телосложения.
Уголовное дело возбуждено по двум статьям: "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".
Альберт Рыжий занимался преступной деятельностью в Санкт-Петербурге и Архангельске. Титул вора в законе он получил в 2012 году.
Посетителя фитнес-клуба застрелили на северо-западе Москвы
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