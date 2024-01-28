Глава СК РФ взял на контроль расследование дела об избиении журналистов "Известий"

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль ход расследования уголовного дела об избиении журналистов МИЦ "Известия" на семинаре блогера в Химках. Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что глава Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела по факту воспрепятствования законной деятельности журналистов.

Ранее стало известно, что после нападения на журналистов в Химках Следственный комитет завел уголовное дело.

Корреспондент издания Наталья Графчикова заявила, что на нее и оператора напали после того, как она начала задавать вопросы о мероприятии, была применена грубая физическая сила. Речь идет о мероприятии, которое организовала блогер Инна Тлиашинова.

Медики зафиксировали у журналистки ушибы рук и ног, ссадины, подозрение на закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.