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25 сентября, 18:41

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Юрист рассказала, как вернуть деньги за некачественные онлайн-курсы

Воздух вместо знаний: как вернуть деньги за некачественный онлайн-курс

Блогеры и известные в своих сферах специалисты постоянно создают курсы под любую потребность: как продавать на маркетплейсах, вести соцсети, правильно мечтать, зарабатывать и так далее. Однако часто заявленная программа не совпадает с реальностью – "эксперты" проговаривают всем известные факты и не дают новых знаний. Разбираемся вместе с юристом, как вернуть деньги за некачественное обучение в Сети.

Ничего нового

Фото: depositphotos/alicerodnova.gmail.com

Ситуация: человек купил онлайн-курс, но в ходе обучения понял, что заявленная программа не соответствует действительности: "эксперт" просто озвучивает прописные истины, которые давно есть в свободном доступе в интернете. На новые и действительно полезные знания нет и намека.

Решение: В целом по закону "О защите прав потребителей" вернуть деньги за услугу можно, если она оказалась некачественной. В случае с онлайн-продуктом все сложнее, но решение все же есть, рассказала Москве 24 юрист Алла Георгиева.

"В первую очередь нужно посмотреть на условия заключенного договора: что содержит его предмет? Есть ли обратная связь с автором? В каком виде предоставлены услуги, например с домашним заданием или без него", – рассказала специалист.

При существенных недостатках курса, например, изменился график занятий, не было обещанной обратной связи, домашних заданий, не предоставлен доступ к материалам, отсутствуют обещанные навыки и так далее, можно смело требовать деньги обратно.
Алла Георгиева
юрист

Георгиева подчеркнула, что каждый договор должен содержать условия возврата средств и особенности его расторжения в одностороннем порядке. На это следует обращать внимание как при подписании бумаги, так и в случае ее разрыва.

Претензию нужно отправить автору курсов. В ней необходимо указать, что потребитель не получает тот объем услуг, который указан в разделе "Предмет договора", либо услуга не соответствует его теме. Ответить на претензию должны в течение 10 дней.

Если исполнитель игнорирует документ, то нужно идти в суд. И тогда с автора курсов, помимо оплаты обучения, можно будет взыскать неустойку, компенсацию морального труда и все судебные издержки, подчеркнула юрист.

Купил, но не прошел

Фото: depositphotos/dedivan1923

Ситуация: человек купил онлайн-обучение, однако по личным причинам не смог пройти его.

Решение: как правило, исполнители прописывают в договоре, что услуга считается выполненной после открытия доступа к обучающим материалам либо в случае их отправки ученику. Так что в этой ситуации вернуть деньги будет сложнее, отметила Георгиева.

В такой ситуации воспользоваться правом отказа от исполнения договора будет очень сложно, так как фактически свои обязательства автор курса выполнил.
Алла Георгиева
юрист

Однако все же можно написать претензию на возврат денежных средств: в ней указать, что во время обучения ученик болел или не имел технической возможности подключиться к курсу (например, сломался компьютер, при этом лучше всего предоставить справку или заключение ремонтной мастерской).

Так добиться желаемого будет можно с условием, что клиент покроет фактически понесенные исполнителем расходы, например, на печать и составление договора. Кроме того, можно договориться изменить условия договора, например продлить доступ к курсу и пройти его после болезни.

Без вариантов

Эксперт подчеркнула, что случаи, когда деньги вернуть невозможно, все-таки есть. Зачастую это связано с субъективным мнением клиента, например, когда исполнитель оказал качественную услугу, программа соответствовала материалу, был предоставлен доступ к ним, а человеку она просто не понравилась. В такой ситуации доказать что-либо будет крайне сложно, заключила юрист.

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