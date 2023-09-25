Юрист рассказала, как вернуть деньги за некачественные онлайн-курсы

Блогеры и известные в своих сферах специалисты постоянно создают курсы под любую потребность: как продавать на маркетплейсах, вести соцсети, правильно мечтать, зарабатывать и так далее. Однако часто заявленная программа не совпадает с реальностью – "эксперты" проговаривают всем известные факты и не дают новых знаний. Разбираемся вместе с юристом, как вернуть деньги за некачественное обучение в Сети.



Ничего нового

Ситуация: человек купил онлайн-курс, но в ходе обучения понял, что заявленная программа не соответствует действительности: "эксперт" просто озвучивает прописные истины, которые давно есть в свободном доступе в интернете. На новые и действительно полезные знания нет и намека.

Решение: В целом по закону "О защите прав потребителей" вернуть деньги за услугу можно, если она оказалась некачественной. В случае с онлайн-продуктом все сложнее, но решение все же есть, рассказала Москве 24 юрист Алла Георгиева.

"В первую очередь нужно посмотреть на условия заключенного договора: что содержит его предмет? Есть ли обратная связь с автором? В каком виде предоставлены услуги, например с домашним заданием или без него", – рассказала специалист.





Алла Георгиева юрист При существенных недостатках курса, например, изменился график занятий, не было обещанной обратной связи, домашних заданий, не предоставлен доступ к материалам, отсутствуют обещанные навыки и так далее, можно смело требовать деньги обратно.

Георгиева подчеркнула, что каждый договор должен содержать условия возврата средств и особенности его расторжения в одностороннем порядке. На это следует обращать внимание как при подписании бумаги, так и в случае ее разрыва.

Претензию нужно отправить автору курсов. В ней необходимо указать, что потребитель не получает тот объем услуг, который указан в разделе "Предмет договора", либо услуга не соответствует его теме. Ответить на претензию должны в течение 10 дней.

Если исполнитель игнорирует документ, то нужно идти в суд. И тогда с автора курсов, помимо оплаты обучения, можно будет взыскать неустойку, компенсацию морального труда и все судебные издержки, подчеркнула юрист.



Купил, но не прошел

Ситуация: человек купил онлайн-обучение, однако по личным причинам не смог пройти его.

Решение: как правило, исполнители прописывают в договоре, что услуга считается выполненной после открытия доступа к обучающим материалам либо в случае их отправки ученику. Так что в этой ситуации вернуть деньги будет сложнее, отметила Георгиева.





Алла Георгиева юрист В такой ситуации воспользоваться правом отказа от исполнения договора будет очень сложно, так как фактически свои обязательства автор курса выполнил.

Однако все же можно написать претензию на возврат денежных средств: в ней указать, что во время обучения ученик болел или не имел технической возможности подключиться к курсу (например, сломался компьютер, при этом лучше всего предоставить справку или заключение ремонтной мастерской).

Так добиться желаемого будет можно с условием, что клиент покроет фактически понесенные исполнителем расходы, например, на печать и составление договора. Кроме того, можно договориться изменить условия договора, например продлить доступ к курсу и пройти его после болезни.

Без вариантов

Эксперт подчеркнула, что случаи, когда деньги вернуть невозможно, все-таки есть. Зачастую это связано с субъективным мнением клиента, например, когда исполнитель оказал качественную услугу, программа соответствовала материалу, был предоставлен доступ к ним, а человеку она просто не понравилась. В такой ситуации доказать что-либо будет крайне сложно, заключила юрист.