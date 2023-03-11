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Шоу-бизнес

"Актуальный репортаж": подписчики обвинили блогера Чекалину в мошенничестве

"Актуальный репортаж": подписчики обвинили блогера Чекалину в мошенничестве

Концерт Shaman завершился в Crocus City Hall

"Московский патруль": блогеры Чекалины пообещали в ближайшее время оплатить налоги

Блогер Чекалина признала вину и пообещала выплатить задолженность по налогам

Блогер Чекалина пообещала выплатить задолженность по налогам

"Московский патруль": на блогеров Чекалиных завели уголовное дело о неуплате налогов

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Масштабную налоговую проверку блогеров могут провести после дела с Чекалиной

Блогеру Валерии Чекалиной предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов

Новости часа: до 6 лет лишения свободы грозит блогеру Чекалиной по делу о неуплате налогов

Свой собственный кризис сейчас проходит семья Валерии Чекалиой. Федеральная налоговая служба обвинила блогершу в неуплате 311 миллионов рублей в виде налогов. Но вопросы к ней есть не только у властей.

В мошенничестве ее подозревает часть аудитории. Подписчики уверены, что их специально раскручивали на деньги для участия в розыгрыше. За покупки можно было выиграть дорогие подарки, а чем выше был чек, тем больше было шансов победить.

Легальны ли подобные лотереи и какое наказание может ждать организаторов? Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.

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