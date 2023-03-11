"Актуальный репортаж": подписчики обвинили блогера Чекалину в мошенничестве

Свой собственный кризис сейчас проходит семья Валерии Чекалиой. Федеральная налоговая служба обвинила блогершу в неуплате 311 миллионов рублей в виде налогов. Но вопросы к ней есть не только у властей.

В мошенничестве ее подозревает часть аудитории. Подписчики уверены, что их специально раскручивали на деньги для участия в розыгрыше. За покупки можно было выиграть дорогие подарки, а чем выше был чек, тем больше было шансов победить.

Легальны ли подобные лотереи и какое наказание может ждать организаторов? Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.

