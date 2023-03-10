12:00Технологии
"Актуальный репортаж": крупные операторы связи в РФ могут отключать мелких партнеров
Мелких операторов связи, которые не подключились к системе борьбы с подменными номерами, могут отключить. Этим уже озаботились крупные игроки рынка.
Дело в том, что если звонок не проходит через единую платформу верификации вызовов, которую запустили в январе, компаниям могут назначить штраф. Эффективно ли работает система? Стало ли меньше звонков с подменных номеров?
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.