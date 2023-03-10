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"Актуальный репортаж": крупные операторы связи в РФ могут отключать мелких партнеров

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Мелких операторов связи, которые не подключились к системе борьбы с подменными номерами, могут отключить. Этим уже озаботились крупные игроки рынка.

Дело в том, что если звонок не проходит через единую платформу верификации вызовов, которую запустили в январе, компаниям могут назначить штраф. Эффективно ли работает система? Стало ли меньше звонков с подменных номеров?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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