"Актуальный репортаж": крупные операторы связи в РФ могут отключать мелких партнеров

Мелких операторов связи, которые не подключились к системе борьбы с подменными номерами, могут отключить. Этим уже озаботились крупные игроки рынка.

Дело в том, что если звонок не проходит через единую платформу верификации вызовов, которую запустили в январе, компаниям могут назначить штраф. Эффективно ли работает система? Стало ли меньше звонков с подменных номеров?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.