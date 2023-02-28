Сбербанк опроверг информацию об утечке данных клиентов и взломе систем

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Сообщения в телеграм-каналах о взломе хакерами систем Сбербанка являются ложными. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

Речь идет о сервисе "Сберлогистика" и утечке данных банка. Представители кредитной организации подчеркнули, что все атаки компания успешно отражает. Сбербанк имеет в распоряжении самую современную защиту информации, подчеркнули в пресс-службе. Деньги клиентов банка также находятся под надежной защитой.

"На хакерских ресурсах в интернете представлены различные данные, имеющие отношение к клиентам Сбербанка. Это компиляции различных баз данных, полученные в результате взлома компаний – подрядчиков дочерних компаний Сбера. Никакой чувствительной финансовой информации в них нет", – подчеркнули в пресс-службе.

Во вторник, 28 февраля, в Сети распространилась информация, согласно которой хакеры якобы взломали все системы и сервисы Сбербанка, а именно сервис "Сберлогистика". При этом представитель последнего подчеркнул, что подобные сообщения часто появляются в интернете и обычно это связано с мошенничеством.

Ранее зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что кредитная организация тестирует проект по возврату клиентам денежных средств, которые были переведены аферистам. По его словам, банк научился возвращать украденные мошенниками средства.

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