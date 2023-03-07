Собянин: в госпитале в Вороновском начали лечить участников СВО и жителей новых территорий

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин сообщил об открытии лечебного госпиталя на базе клинического центра "Вороновское" для пациентов с новых территорий России. Об этом он написал в своем блоге.

"В рамках соглашений с Донецком и Луганском Москва оказывает помощь и по медицинским вопросам на системной основе", – отметил мэр Москвы.

По его словам, работа госпиталя должна разгрузить медучреждения в новых регионах. Также благодаря его работе новые территории смогут частично вернуться к оказанию плановой медпомощи гражданскому населению.

В госпитале медпомощь окажут участникам специальной военной операции, служащим, командированным гражданам, а также мирным жителям, которые получили ранения в ходе боевых действий. Медучреждение уже приняло 25 пациентов.

Градоначальник сообщил, что в госпитале созданы условия для оказания высококвалифицированной профильной, реанимационной и хирургической помощи. В учреждении создали операционные общего и специализированного профилей. Кроме того, госпиталь оснастили необходимым современным оборудованием – аппаратами КТ (стационарным и мобильным), МРТ, С-дугой с проведением ангиографии под микроскопом. Также здание оснащено вертолетной площадкой для экстренной перевозки пациентов.

Медицинскую помощь оказывают высококвалифицированные сотрудники городской клинической больницы имени Демихова, филиалом которого является клинический центр "Вороновское". Кроме того, в госпитале работают врачи с соответствующим опытом в составе выездных бригад на новых территориях.

Медпомощь оказывается пациентам по принципу мультидисциплинарного подхода. На месте работают врачи-хирурги, нейрохирурги, травматологи, анестезиологи-реаниматологи и психологи крупнейших городских больниц.

Ранее Сергей Собянин сообщил об открытии Единого центра поддержки участников специальной военной операции и их семей. По словам мэра, новый центр будет предоставлять не только услуги семьям военнослужащих, но и самим участникам спецоперации.

Там можно получить психологическую и юридическую помощь, также специалисты предложат услуги реабилитации, образования и поиска новой работы.



В Едином центре поддержки участников СВО ждут наплыв посетителей

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