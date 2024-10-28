Мосгорсуд вновь оставил бизнес-коуча Аяза Шабутдинова в СИЗО

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Таганский суд Москвы отказал в смягчении меры пресечения бизнес-коучу Аязу Шабутдинову и оставил его в СИЗО по делу о мошенничестве, передает РИА Новости со ссылкой на заявление из зала суда.

Шабутдинов был арестован в начале ноября прошлого года. Его подозревают в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. По последним данным, число потерпевших выросло до 75 человек. Летом следственные органы возбудили еще 22 уголовных дела, которые могут быть связаны с блогером.

В свою очередь, защита обвиняемого уверена, что только за 2022 год Шабутдинов уплатил 40 миллионов рублей налогов, что якобы в 10 раз превышает сумму ущерба. В июле суд также заочно арестовал на 2 месяца еще одного фигуранта дела – бывшего гендиректора компании "Лайк Центр" Василия Алексеева. Он обвиняется в совершении 92 преступлений.

10 октября Таганский суд продлил арест Шабутдинову до 3 ноября.