Суд продлил срок ареста бизнес-коучу Шабутдинову до конца зимы

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Московский городской суд продлил срок ареста бизнес-коучу Аязу Шабутдинову по делу о мошенничестве еще на 24 суток, следует из телеграм-канала столичных судов общей юрисдикции.

Таким образом, инстанцией было удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования.

Шабутдинов был арестован в начале ноября 2023 года. Его подозревают в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. По последним данным, число потерпевших выросло до 75 человек. Летом 2024-го следователи возбудили еще 22 уголовных дела, которые могут быть связаны с блогером.

В свою очередь, защита обвиняемого уверена, что только за 2022 год Шабутдинов уплатил 40 миллионов рублей налогов, что якобы в 10 раз превышает сумму ущерба. В июле суд также заочно арестовал на 2 месяца еще одного фигуранта дела – бывшего гендиректора компании "Лайк Центр" Алексеева. Он обвиняется в совершении 92 преступлений.

28 октября прошлого года суд Москвы отказал в смягчении меры пресечения Шабутдинову и оставил его в СИЗО по делу о мошенничестве.