Защита Шабутдинова заявила о суровости 7-летнего приговора

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Защита блогера Аяза Шабутдинова назвала суровым назначенный ему судом 7-летний приговор по делу о мошенничестве, передает РИА Новости.

"Это суровый приговор, учитывая полное отсутствие в деле отягчающих обстоятельств и выплаченные в полном объеме компенсации всем потерпевшим, кто изъявил такое желание", – говорится в комментарии адвокатов Калоя Ахильгова и Дмитрия Григориади.

Они подчеркнули, что Шабутдинов сотрудничал со следствием, а также публично раскаялся и признал вину. Кроме того, к смягчающим обстоятельствам относятся отсутствие судимостей и наличие двух несовершеннолетних детей.

В свою очередь, еще один адвокат Шабутдинова Ксения Цепенок заявила, что решение об обжаловании приговора пока не принято. Данный вопрос необходимо обсудить с другими защитниками и их клиентом.

Шабутдинов в ходе выступления с последним словом в суде рассказал, что разобрал все свои ошибки. Он заявил, что уже понес серьезное наказание, и принес извинения всем потерпевшим.

Суд Москвы 31 октября приговорил блогера к 7 годам колонии. Шабутдинова признали виновным в 113 эпизодах мошенничества, совершенного организованной группой, в значительном, крупном и особо крупном размере, и назначили отбывание наказания в колонии общего режима. Кроме того, подсудимому назначили штраф в 5 миллионов рублей.

Шабутдинов был задержан в ноябре 2023 года. В ходе судебного разбирательства он признал свою вину в полном объеме. Ему огласили итоговое обвинительное заключение, чье чтение заняло у суда два заседания.

Было установлено, что блогер координировал действия участников созданной группы, а также обеспечивал размещение заведомо ложных сведений о реализуемых образовательных программах. Он также лично обеспечил разработку текстов тренингов и договоров или оферты на оказание образовательных услуг.