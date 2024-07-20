Неизвестный устроил стрельбу в полицейском отделении в Котайкской области Армении

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Неизвестный, предварительно иностранец, устроил стрельбу в отделении полиции в Котайкской области Армении. Есть пострадавшие, сообщает ТАСС со ссылкой на местный портал криминальной хроники.

По данным портала, в 01:10 по местному времени (00:10 по московскому) в медучреждение доставили мужчину в возрасте 45–50 лет с огнестрельным ранением. Как стало известно, он вошел в здание полиции Котайка и открыл огонь из автомата в направлении полицейских, из-за чего один из правоохранителей получил ранение и тоже был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении.

Ранее неизвестный выстрелил в голову экс-депутата Верховной рады Украины Ирину Фарион. Это случилось во Львове на улице Масарика. Врачи госпитализировали пострадавшую в критическом состоянии. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что главы МВД и СБУ оперативно докладывают ему о розыске нападавшего.

Позже от полученных ранений Фарион скончалась в больнице.