Четыре человека погибли в результате стрельбы около мечети в Омане

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По меньшей мере четыре человека погибли и еще несколько получили ранения в результате стрельбы рядом с мечетью в Омане. Об этом сообщает местная полиция на своей странице в соцсети X.

В данный момент правоохранительные органы начали расследование инцидента. Местные власти выразили соболезнования семьям погибших и пострадавших.

В начале июля в результате стрельбы в Софии погиб 48-летний мужчина и были ранены два человека в возрасте 22 и 23 лет. Правоохранители задержали одного подозреваемого.

Несколькими днями до этого четыре человека погибли в результате стрельбы в продуктовом магазине в городе Фордайс в американском штате Арканзас, еще девять человек пострадали.