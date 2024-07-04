Один человек погиб при стрельбе в столице Болгарии

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В результате стрельбы в Софии погиб 48-летний мужчина и были ранены два человека в возрасте 22 и 23 лет, передает агентство БТА со ссылкой на министерство внутренних дел страны.

По информации издания, стрельбе предшествовал конфликт. В данный момент один человек задержан.

Ранее рецидивист открыл огонь из охотничьего ружья в поселке Шувелан в Баку, убив трех полицейских и одного гражданского. При попытке задержать неоднократно судимый мужчина попытался оказать сопротивление. Его ликвидировали ответным огнем. В связи с произошедшим возбудили уголовное дело.

До этого в Арканзасе США из-за аналогичной ситуации погибли четыре человека, еще девять пострадали. В правоохранительных органах уточнили, что среди пострадавших два сотрудника полиции. Сам нападавший получил серьезные ранения и был взят под стражу.