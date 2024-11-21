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21 ноября, 13:12

Происшествия

Стрельба произошла в одном из торговых центров Каменска-Уральского

Фото: телеграм-канал Ural Mash

Стрельба произошла в одном из торговых центров Каменска-Уральского в Свердловской области, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Свердловской области.

В результате пострадали два человека. Полиция уже установила личности участников конфликта. Это два местных жителя 1977 и 1981 годов рождения. Обоих доставили в районную больницу, где врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь

У одного из пострадавших ножевое ранение, у второго – огнестрельное. На место инцидента прибыла усиленная следственно-оперативная группа территориального ОВД.

Ранее правоохранительные органы задержали двоих мужчин, которые в нетрезвом состоянии устроили стрельбу из автомата из окна квартиры в доме в подмосковном Пушкине. Полиция получила сообщение о стрельбе на улице Просвещения.

Во время осмотра места происшествия полиция обнаружила и изъяла предмет, похожий на автомат АК, и 9 гильз. В результате произошедшего обошлось без пострадавших. По факту инцидента заведено уголовное дело по статье "Хулиганство".

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