Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 мая, 03:48

Политика

Мадьяр пообещал раскрыть цену, по которой Венгрия закупала газ у РФ

Фото: ТАСС/EPA/ROBERT HEGEDUS

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр пообещал обнародовать данные о ценах, по которым Будапешт закупал российский газ в соответствии с долгосрочными контрактами. Об этом он заявил на правительственном брифинге.

"Мы обнародуем информацию настолько, насколько это возможно для международного делового контракта. Очевидно, мы не можем опубликовать все, потому что есть конфиденциальные пункты, и мы должны это соблюдать", – цитирует Мадьяра РИА Новости.

Новый премьер планирует выяснить, действительно ли цены на закупки газа из РФ были такими выгодными, как об этом говорило предыдущее правительство страны.

Ранее стало известно, что новое правительство Венгрии намерено пересмотреть условия соглашения о строительстве АЭС "Пакш-2" по проекту "Росатома".

По словам кандидата на пост министра экономики и энергетики Иштвана Капитаня, экономические показания страны связаны с ценой на энергоносители, поэтому кабмин хочет добиваться снижения затрат на импорт нефти и газа, а также на производство электроэнергии.

В свою очередь, глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что госкорпорация планирует развивать в Венгрии, Словакии и Болгарии свои проекты. При этом "Росатом" надеется ускорить строительство атомной станции "Пакш-2" при новом венгерском правительстве.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика