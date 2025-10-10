Форма поиска по сайту

10 октября, 18:07

В мире

Житель Индии пожаловался на превращающуюся в ядовитую змею жену

Фото: 123RF/virenders

Житель индийского штата Уттар-Прадеш заявил в полицию на супругу, которая якобы превращается в ядовитую змею. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на издание NDTV.

Мужчина обратился к властям в день Самадхан Дивас, который используется местным населением для подачи жалоб. Обычно жители сообщают о проблемах с электроснабжением, дорогами или продовольственными карточками.

В своем заявлении мужчина подчеркнул, что его супруга становится змеей по ночам, а затем преследует его и пытается ужалить. По словам мужчины, его жена несколько раз нападала на него во сне, но ему удавалось вовремя проснуться и спастись.

Несмотря на это, женщине однажды якобы удалось укусить мужа. Полиция начала расследование и не исключает, что дело заключается в психологическом насилии.

Ранее подмосковные следователи задержали 47-летнего жителя Домодедова, который задушил свою супругу. Согласно материалам следствия, 8 мая между мужем и женой произошел бытовой конфликт, в результате которого мужчина избил, а после задушил свою жену. На допросе он раскаялся и полностью признал свою вину. Возбуждено уголовное дело.

