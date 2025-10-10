10 октября, 18:07В мире
Житель Индии пожаловался на превращающуюся в ядовитую змею жену
Фото: 123RF/virenders
Житель индийского штата Уттар-Прадеш заявил в полицию на супругу, которая якобы превращается в ядовитую змею. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на издание NDTV.
Мужчина обратился к властям в день Самадхан Дивас, который используется местным населением для подачи жалоб. Обычно жители сообщают о проблемах с электроснабжением, дорогами или продовольственными карточками.
В своем заявлении мужчина подчеркнул, что его супруга становится змеей по ночам, а затем преследует его и пытается ужалить. По словам мужчины, его жена несколько раз нападала на него во сне, но ему удавалось вовремя проснуться и спастись.
Несмотря на это, женщине однажды якобы удалось укусить мужа. Полиция начала расследование и не исключает, что дело заключается в психологическом насилии.
