SHOT: спасателей не было на пляже в Малайзии, где от укуса кубомедузы умер ребенок

Фото: телеграм-канал SHOT

Спасателей и предупреждающих об опасности табличек не было на пляже Ченанг в Малайзии, где от укуса кубомедузы скончался ребенок. Об этом сообщили родители погибшего мальчика Ольга и Никита в беседе с телеграм-каналом SHOT.

Они рассказали, что часто отдыхают за границей вместе с двухлетним сыном Владимиром. Например, недавно семья отправилась в тур по Таиланду, затем путешествовала по острову Бали, а следом пара с ребенком уехала в Малайзию.

Инцидент с укусом кубомедузы произошел 15 ноября. Почти сразу после этого ребенок перестал дышать. Отец мальчика вытащил тело сына из воды и попытался позвать спасателей, но не нашел их на пляже.

Первую помощь несовершеннолетнему оказывали очевидцы происшествия, которые промыли рану. Вызвать скорую помощь к месту ЧП также не удалось, поэтому родители самостоятельно повезли малыша в больницу. В результате ребенок умер 19 ноября из-за токсичного отравления ядом.

После смерти мальчика местные власти начали расследование. Кроме того, они предупредили туристов об опасности купания в зоне обитания кубомедуз. Помимо этого, были установлены таблички и будки.

Родители погибшего также указали, что в этом районе данных морских животных не должно быть, поскольку этот вид известен как австралийский. Кубомедузы (морская оса) при нападении на человека наносят смертельные ожоги, из-за которых можно умереть за четыре минуты. В этот момент яд поражает нервную систему, сердце и кожу.

Отец мальчика заявил, что не планирует обращаться к адвокатам. Он выразил надежду, что их трагедия станет предупреждением для других туристов, которым пара уже посоветовала использовать нейлоновые костюмы для купания. В настоящее время семья планирует кремировать сына и привезти его прах обратно в Россию. На родину они вернутся 27 ноября.

Ранее СМИ сообщали, что у россиянки, которая отдыхала в Шарм-эш-Шейхе, появилась большая шишка после укуса верблюжьего паука (сольпуги). Паукообразные часто встречаются на курортах Египта. Они не ядовиты, но их укусы могут вызвать сильное воспаление. От синяка женщина смогла избавиться с помощью местных мазей.

