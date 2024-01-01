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Данные социологических опросов показывают, что Украина уже проиграла России информационную войну. Такое заявление сделал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"Веру в будущее Украины, веру в победу, <...> мы проигрываем и внутри Украины, и снаружи Украины – это показывает вся социология", – приводит его слова РИА Новости.

Аналитик заявил, что согласно социологическим опросам, у населения Украины отмечается значительное снижение доверия к телевизионной пропаганде. По словам Бортника, украинцы куда больше доверяют информации из каналов в Telegram, в котором доминируют именно российские медиа.

Эксперт заключает, что Украина уже проиграла информационную войну с Россией.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что в мире поменялось восприятие кризиса на Украине, его первопричин и перспектив решения. По словам дипломата, все очевиднее в мире становится неприглядная роль Запада в раскручивании кризиса на Украине, а также его двуличие, цинизм и избирательная слепота.

Украина может начать переговоры только для восполнения ресурсов – Путин