Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Вооруженные силы России за сутки уничтожили украинский склад боеприпасов, хранилище горюче-смазочных материалов (ГСМ), склад хранения и изготовления беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, уничтожен радиолокатор подсвета и наблюдения зенитного ракетного комплекса С-300. Поражены живая сила и военная техника в 131 районе.

В операциях участвовали оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск.

Ранее российские войска освободили на авдеевском направлении населенный пункт Ласточкино. Задачу по освобождению территории также выполняли военные группировки войск "Центр".

Еще одним освобожденным населенным пунктом ранее стал Победа. Территория располагается на донецком направлении. За сутки на направлении ВС РФ ликвидировали более 410 украинских военных.

