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Вооруженные силы (ВС) России освободили населенный пункт Петровское, который в 2016 году был переименован Украиной в Степовое. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"На авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Петровское", – говорится в сообщении.

До этого российские войска освободили на авдеевском направлении населенный пункт Ласточкино. Задачу по освобождению территории также выполняли военные группировки войск "Центр".

Еще одним освобожденным населенным пунктом ранее стал Победа. Территория располагается на донецком направлении. За сутки на направлении ВС РФ ликвидировали более 410 украинских военных.



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