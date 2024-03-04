Рогов сообщил об ожесточенных боях со встречными атаками в селе Работино

Фото: Министерство обороны РФ

Ожесточенные бои со встречными атаками идут в селе Работино на запорожской линии фронта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова.

Он подчеркнул, что инициатива находится в руках российских военных, штурмующих опорные пункты ВСУ. Украинские войска, ощущая натиск ВС РФ, поспешили начать переброску подкреплений, чтобы любой ценой удержать село, добавил Рогов.

В конце февраля Минобороны РФ сообщило, что Вооруженным силам России удалось занять и закрепиться на опорных пунктах ВСУ внутри населенного пункта Работино в Запорожской области.

В ведомстве отметили, что штурм происходил во взаимодействии со всеми видами войск. В его ходе отработали воздушная и наземная разведка, а также была проведена мощная артиллерийская подготовка.

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