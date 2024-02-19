В Генштабе ВС РФ заявили, что солдаты НАТО участвуют в боевых действиях на Украине

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Военные стран Североатлантического альянса под видом наемников принимают полное участие в боевых действиях на Украине. Об этом заявил первый замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской в интервью газете "Красная звезда".

Он отметил, что солдаты НАТО входят в состав украинских штурмовых отрядов, управляют системами противовоздушной обороны (ПВО), реактивными системами залпового огня (РСЗО), а также оперативно-тактическими ракетными комплексами.

Рудской не исключил очередную попытку контрнаступления ВСУ в случае масштабной военной поддержки Запада. По его словам, украинская армия по-прежнему сохраняет боеспособность к ведению активных действий.

Ранее украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщила, что договор о гарантиях безопасности Украины и США может быть подписан до саммита НАТО в Вашингтоне в июле этого года.

До этого глава дипслужбы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ситуация на поле боевых действий на Украине решится в течение трех месяцев. Дипломат призвать нарастить помощь Киеву, стать быстрее и решительнее.