В Киеве надеются подписать договор о гарантиях безопасности с США до саммита НАТО

Фото: depositphotos/nejron

Договор о гарантиях безопасности Украины и США может быть подписан до саммита НАТО в Вашингтоне в июле этого года. Об этом заявила украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, которую цитирует одно из изданий страны.

Она уточнила, что с тактической точки зрения переговоры проведены, также стратегически принята декларация.

"Это решение может быть принято раньше (саммита НАТО в июле. – Прим. ред.)", – сказала Стефанишина.

Политик добавила, что внимание Киева сфокусировано в данный момент на решении конгресса Соединенных Штатов о выделении помощи Украине. Она уверена, что гарантии безопасности будут подписаны.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон и лидер Украины Владимир Зеленский подписали в Париже двустороннее соглашение о гарантиях безопасности и сотрудничестве в области безопасности. Со слов Макрона, французская сторона в рамках данного соглашения предоставит Киеву дополнительную военную помощь на сумму в три миллиарда евро.

До этого Германия и Украина также подписали соглашение об обязательствах в сфере безопасности и оказании поддержки. Как рассказал канцлер ФРГ Олаф Шольц, документ будет действовать до тех пор, пока Киеву это будет нужно.