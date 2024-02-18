В Киеве заявили, что Европа не сможет дать Украине ожидаемый от США объем помощи

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Европа и другие союзники Киева не смогут предоставить Украине тот объем помощи, который ожидался от США. Об этом сообщило одно из украинских агентств со ссылкой на вице-премьера страны по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгу Стефанишину.

По ее словам, Европа и Украина не смогли перегруппироваться, поскольку события в американском конгрессе развивались быстро, а договоренности по распределению направлений помощи формировались в Рамштайне (заседания контактной группы по помощи Украине. – Прим. ред.) месяцами. Она указала, что союзники Киева не могут предоставить стране необходимое оружие, запланированное как поддержка Соединенных Штатов. Стефанишина добавила, что у Украины "нет плана Б".

Политик подчеркнула, что в стране делают выводы относительно доверия и надежности, а также по поводу того, что должно быть несколько параллельных процессов, даже с осознанием твердых гарантий от союзников.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский сказал, что США перестанут быть стратегическим партнером Украины, если Киеву не будет выделен пакет помощи. Он уточнил, что американская помощь жизненно важна для страны и альтернативы ей не существует.

13 февраля сенат Штатов поддержал законопроект о выделении помощи в размере 95 миллиардов долларов Израилю, Украине и Тайваню без мер на защиту границы Америки. Законопроектом предусмотрено выделение 14,1 миллиарда долларов Тель-Авиву и 60,06 миллиарда – на поддержку Киева.

Спикер нижней палаты представителей конгресса США Майк Джонсон сказал, что законодательный орган не будет поддаваться давлению и принимать документ об оказании помощи Украине, Израилю и Тайваню.

В ночь на 16 февраля стало известно, что палата представителей Америки ушла на перерыв до 28 февраля, так и не проголосовав по законопроекту о допфинансировании.

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