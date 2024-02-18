В Дании призвали Европу передать Киеву ненужное оружие

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Премьер-министр Дании Метте Фредериксен во время конференции по безопасности в Мюнхене призвала европейские страны передать Киеву ненужное вооружение. Об этом сообщает Jyllands Posten.

"У нас есть оружие, есть боеприпасы, есть системы ПВО, которые нам в данный момент даже не нужны. Их необходимо доставить на Украину", – указала она.

Как отметила дипломат, в краткосрочной перспективе Украине необходимо предоставить то, что она просит, а в долгосрочной ее следует принять в Евросоюз и НАТО.

Ранее Минюст США решил передать Эстонии 484,9 тысячи долларов из якобы конфискованных "российских активов" для восстановления Украины. Ведомство конфисковало средства по делу о контрабанде, когда в РФ без соответствующей лицензии пытались продать шлифовальный станок, так как его якобы могли использовать "в оборонных программах и для нужд атомного оружия".

До этого сообщалось, что Международный валютный фонд (МВФ) с 17 февраля начнет пересматривать программу финансирования Украины в рамках 4-летней программы кредитования на 15,6 миллиарда долларов. По информации организации, переговоры миссии МВФ с украинскими властями состоятся в Варшаве.

Министр Британии заявил, что Украина должна быть более благодарной за поставки оружия