МВФ начнет третий пересмотр программы финансирования Украины в конце недели

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Международный валютный фонд (МВФ) с субботы, 17 февраля, начнет третий пересмотр программы финансирования Украины в рамках четырехлетней программы кредитования на 15,6 миллиарда долларов. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление фонда.

По данным фонда, переговоры миссии МВФ с украинскими властями состоятся в Варшаве. В организации также заявили, что в понедельник, 12 февраля, МВФ начал обсуждение с Киевом тех проблем и задач, которые стоят перед украинской экономикой.

Ранее директор департамента исследований МВФ Пьер-Оливье Гуринша заявлял, что если украинская сторона останется без внешнего финансирования, то Киев будет подвержен серьезному негативному влиянию на экономику.

По его словам, суммарный объем внешней помощи Украине фонд оценивает в 42 миллиарда долларов в 2024 году.

До этого глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева сообщила, что без финансовой помощи стран Запада Украина может "продержаться" лишь пару месяцев.