30 января, 17:26Экономика
В МВФ заявили, что отсутствие внешнего финансирования Киева навредит его экономике
Фото: depositphotos/mariakarabella
Если украинская сторона останется без внешнего финансирования, то Киев будет подвержен серьезному негативному влиянию на экономику. Таким мнением главный экономист, директор департамента исследований Международного валютного фонда (МВФ) Пьер-Оливье Гуринша поделился в ходе брифинга.
"Финансирование является важным для Украины, чтобы иметь возможность закрывать нехватку средств, отсутствие такого финансирования окажет значительное негативное влияние на макроэкономическую среду", – цитирует его РИА Новости.
По его словам, суммарный объем внешней помощи Украине фонд оценивает в 42 миллиарда долларов в 2024 году. Отсутствие этой поддержки станет причиной изменения макроэкономической ситуации в стране, заключил он.
Ранее венгерский премьер Виктор Орбан сообщил о готовности принять общее с другими государствами Евросоюза решение о макрофинансовой помощи Украине. Однако он назвал условие – эти суммы должны утверждаться каждый год на основе единогласного решения.
Политик подчеркнул, что Венгрия пока не согласна на изменение многолетнего бюджета ЕС на 2024–2027 годы и на выделение Украине 50 миллиардов евро в рамках макрофинансовой помощи на четыре года вперед.
До этого генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что поставки оружия для Киева являются путем к миру. Союзники по НАТО будут продолжать поддерживать украинскую сторону, подчеркнул он.
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