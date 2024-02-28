В Кремле прокомментировали заявления Киева о подготовке нового "Майдана"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление украинских спецслужб о подготовке Россией операции "Майдан-3". Об этом сообщает "Газета.ру".

"Оттуда регулярно идут важные обвинения и заявления. Поэтому мы не можем реагировать на все, но вместе с тем мы наблюдаем, что сейчас происходит на Украине", – подчеркнул он.

По словам пресс-секретаря Владимира Путина, внутри Украины появляется много противоречий и вопросов по легитимности руководства. Он добавил, что помощь РФ не нужна, так как процессы по раскачиванию осуществляются сами.

Ранее комитет по вопросам разведки при президенте Украины Владимире Зеленском выразил опасения, что после 20 мая легитимность киевских властей подвергнут сомнению.

По версии комитета, спецслужбы РФ якобы начнут сеять панические настроения внутри украинского общества, разжигать конфликт между гражданами и военными, а также поставят под сомнение легитимность решений Киева. Все это, как утверждается, будет происходить в рамках операции "Майдан-3".

До этого СМИ сообщали о том, что офис Владимира Зеленского подготовил обращение в Конституционный суд страны, желая получить разъяснения по поводу легитимности украинского лидера после 20 мая 2024 года.

В США заговорили о госперевороте на Украине