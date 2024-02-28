Украинская разведка обвинила Россию в попытке организовать "Майдан-3"

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Комитет по вопросам разведки при президенте Украины Владимире Зеленском выразил опасения, что после 20 мая легитимность киевских властей подвергнут сомнению. При этом на Украине решили заранее бездоказательно обвинить в этом российскую сторону, сообщает РИА Новости со ссылкой на СБУ.

В ведомстве заявили, что в течение ближайших недель РФ якобы собирается приложить максимальные усилия на "распространение деструктивных для мировой безопасности нарративов", а также попыток разжигания конфликтов внутри Украины.

По версии комитета, спецслужбы РФ якобы начнут сеять панические настроения внутри украинского общества, разжигать конфликт между гражданами и военными, а также поставят под сомнение легитимность решений Киева после 20 мая. Все это, как утверждается, будет происходить в рамках операции "Майдан-3", кульминация которой ожидается в марте–мае этого года.

Ранее СМИ сообщали о том, что офис Владимира Зеленского подготовил обращение в Конституционный суд страны, желая получить разъяснения по поводу легитимности украинского лидера после 20 мая 2024 года, когда истекает его срок полномочий.

С начала спецоперации на Украине Зеленский неоднократно продлевал военное положение и всеобщую мобилизацию, что также оказало влияние на дату местных выборов, которые изначально планировалось проводить весной 2024 года.

Зарубежные издания указывали на то, что Зеленский использует тему невозможности проведения выборов в стране, чтобы сохранить свою власть. По словам журналистов, важно не то, что не будет самих выборов, а то, как эта тема используется, чтобы действующий президент оставался у власти.

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