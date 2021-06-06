Небо над Женевой закроют на время проведения встречи лидеров РФ и США – СМИ

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Небо над Женевой закроют на время проведения российско-американского саммита 16 июня. Информацию об этом опубликовало швейцарское издание NZZ am Sonntag.

В материале отмечается, что сейчас швейцарское федеральное управление гражданской авиации совместно с ВВС страны и другими ведомствами прорабатывает детали такой операции.

В управлении данный процесс назвали хорошо отлаженным и напомнили о мерах безопасности во время проведения Всемирного экономического форума.

Встреча Владимира Путина и Джо Байдена должна пройти в Женеве 16 июня. Главы государств обсудят развитие двусторонних отношений, стратегическую стабильность, а также актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.

Это будет первая личная встреча двух лидеров с момента вступления Байдена в должность президента Соединенных Штатов.