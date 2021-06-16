Песков сообщил о завершении в узком составе переговоров Путина и Байдена

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Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в узком составе завершились. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Закончили узкий [состав]", – приводит слова Пескова ТАСС.

Они длились около двух часов.

Перед началом встречи лидеры сфотографировались на крыльце виллы с президентом Швейцарии Ги Пармеленом, пожали друг другу руки и удалились.

В начале переговоров Путин поблагодарил Байдена за инициативу их проведения. В свою очередь, американский президент отметил, что встреча "лицом к лицу" является полезной.

Кроме того, Владимир Путин обменялся с Байденом шуткой. В момент, когда журналистов попросили выйти из помещения, российский президент что-то с улыбкой сказал своему американскому коллеге, после чего они оба рассмеялись.

Ранее Песков рассказал, что российская делегация направилась на переговоры в Женеву с рабочим настроем, а не воевать.

Он также добавил, что повестка встречи настолько обширная, что вместить ее в 4–5 часов переговоров чрезвычайно сложно. По его словам, риторика со стороны Вашингтона перед саммитом в Женеве добавила позитива, что будет учитываться в ходе переговоров.

