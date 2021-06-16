Эксперт рассказал, улучшатся ли отношения РФ и США после саммита в Женеве

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер рассказал Москве 24, как саммит в Женеве может повлиять на отношения между Россией и США.

Встреча Владимира Путина и Джо Байдена должна пройти на вилле Ла Гранж 16 июня в 14:35 по московскому времени. Ожидается, что переговоры продлятся около 4–5 часов.

По словам политолога, на встрече президенты РФ и США должны успеть обсудить множество вопросов, начиная с дипломатических отношений и заканчивая ситуацией в Ливии и Сирии.

"Вопрос в том, что формат не предполагает того, что это можно будет делать достаточно акцентированно и долго. Потому что если столько тем, сколько было заявлено, распределить на четыре часа переговоров, то получится примерно по 20 минут на каждую. Учитывая, что весь разговор два раза будет переводиться, это вообще ничего", – пояснил Брутер.





Владимир Брутер эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Темой номер один, скорее всего, станет стратегическая стабильность. Более пристальное внимание также будет уделено вопросам дипломатических отношений, возвращения послов, дипломатической собственности. Если будут какие-то серьезные предложения, то они будут обсуждать Украину.

Эксперт предположил, что во время встречи президентов США и России никаких соглашений заключаться не будет, кроме возвращения послов. Возможно, будут какие-то минимальные решения по составу дипломатических миссий, добавил он.

"Самым большим прорывом, если он произойдет, будет согласие на то, чтобы определить формат постоянно идущих переговоров о стратегической стабильности и выходе на СНВ-4 (договор о сокращении наступательных вооружений. – Прим. ред.). Теоретически это возможно", – подчеркнул Брутер.

Собеседник Москвы 24 добавил, что по итогам женевского саммита отношения между государствами вряд ли изменятся в лучшую сторону.

"Контакты предназначены для того, чтобы заключать некие промежуточные договоренности, если это возможно, обмениваться мнениями, но они не для того, чтобы улучшить отношения. Если у нас есть претензии к Америке, они не закончатся после этой встречи, аналогично и наоборот", – заключил он.

Накануне в интервью телеканалу NBC News Владимир Путин заявил, что отношения России и США опустились до худшего уровня. Также российский лидер назвал американского коллегу Джо Байдена карьерным политиком и отметил, что нынешний глава Белого дома радикально отличается от своего предшественника Дональда Трампа. Бывшего президента США Путин считает экстраординарным и талантливым человеком.