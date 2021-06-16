В Белом доме назвали время начала встречи Байдена и Путина

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Стало известно время начала встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве. Об этом сообщили в Белом доме.
Как передает РИА Новости, переговоры лидеров двух стран начнутся в среду, 16 июня, в 14:35 по московскому времени.
Уточняется, что за 10 минут до начала встречи запланировано фотографирование Байдена с Путиным и президентом Швейцарии Ги Пармеленом.
В 15:55 стартуют расширенные переговоры Байдена и Путина с участием делегаций. Кроме того, в 17:40 начнется второй раунд встречи.
После переговоров Байден планирует провести пресс-конференцию, заключили в Белом доме.
Ранее помощник президента России рассказал, что встреча Владимира Путина и Джо Байдена начнется 16 июня в 14:00 по московскому времени. Она пройдет на вилле Ла Гранж в Женеве.
В ходе беседы лидеры планируют обсудить проблему незаконных арестов граждан, региональные вопросы, ситуацию вокруг иранской ядерной программы и другие аспекты.
Путин в преддверии встречи с Байденом дал интервью американскому каналу NBC
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